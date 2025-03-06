شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق المدارس وإيقاف النقل العام لاقتراب إعصار من الساحل الأسترالي والان نبدء بالتفاصيل

مناخ معتدل

سرعة الرياح

الدمام - شريف احمد - بدأت الرياح والأمطار المبكرتان من إعصار استوائي نادر تضرب أجزاء من شرق أستراليا اليوم الخميس، فيما أغلقت السلطات المدارس وأوقفت وسائل النقل العام.وقال مدير مكتب الأرصاد الجوية مات كولوبي إن من المتوقع أن يعبر الإعصار الاستوائي ألفريد ساحل ولاية كوينزلاند في مكان ما بين منطقة صن شاين كوست ومدينة جولد كوست إلى الجنوب في وقت مبكر من بعد غد السبت.ومن المتوقع أن يصبح ألفريد أول إعصار يعبر الساحل بالقرب من بريسبين منذ الإعصار زوي الذي ضرب جولد كوست في 1974 وجلب فيضانات واسعة النطاق.يشار إلى أن الأعاصير شائعة في الشمال الاستوائي من كوينزلاند ولكنها نادرة في المنطقة الجنوبية الشرقية المعتدلة المناخ وذات الكثافة السكانية العالية بالولاية والتي تحد ولاية نيو ساوث ويلز.ويوجد أكثر من أربعة ملايين شخص في مسار الإعصار.قال كولوبي إن ألفريد يقع على مسافة 240 كيلومترا شرق بريسبين ويتحرك غربًا اليوم الخميس، برياح تبلغ سرعتها بالقرب من المركز، 95 كيلومترا في الساعة وتصل سرعة الزوابع 130 كيلومترا في الساعة.وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن 660 مدرسة في كوينزلاند بجنوب البلاد و280 مدرسة في نيوساوث ويلز إلى الشمال، أغلقت اليوم الخميس بسبب تفاقم الأحوال الجوية.