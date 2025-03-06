نائب ترامب لجونسون: "الانتقام الشامل قادم".. وصحيفة: تهديد يجمد الدماء في العروق

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: رصد خبراء في قراءة حركة الشفاه الكلمات التي نطق بها نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس قبل دقائق من خطاب الرئيس دونالد ترامب أمام الكونغرس أمس.

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية عن خبير قراءة الشفاه، جيريمي فريمر، أن فانس قال لرئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون: "انتقام شامل قادم".

وأشار التقرير إلى أن هذه الكلمات كانت بمثابة تهديد "يجمد الدماء في العروق"، حيث تم التقاطها قبل دقائق من بدء خطاب ترامب في الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح الخبير أن نائب الرئيس كان يتحدث مع جونسون عن "انتقام" محتمل، لكن التقرير لم يوضح الجهة التي كانت موجهة إليها هذه التهديدات.

ورغم أن هوية الطرف الذي قد يكون نائب الرئيس الأمريكي قد هدده بالانتقام لا تزال غامضة، إلا أن التقرير أشار إلى أن هذه التصريحات جاءت في أعقاب خلاف كلامي وقع بين الرئيس الأمريكي وفلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض قبل أيام قليلة.

يذكر أن ترامب ألقى أمس أول خطاب له خلال ولايته الرئاسية الثانية في جلسة مشتركة للكونغرس، حيث تناول موضوعات متنوعة، بما في ذلك تحقيق السلام في أوكرانيا، وخطط تتعلق بقناة بنما وغرينلاند، كما هدد بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات إلى الولايات المتحدة.