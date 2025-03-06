تأهب في أستراليا مع اقتراب وصول إعصار ألفريد

ابوظبي - سيف اليزيد - توقف الإعصار ألفريد قبالة الساحل الشرقي لأستراليا اليوم الخميس، فيما أغلق المسؤولون المطارات والمدارس وأوقفوا وسائل المواصلات وخزن السكان الإمدادات وحصنوا منازلهم بأكياس الرمل تحسباً للفيضانات المتوقع حدوثها عندما يضرب الإعصار المنطقة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في آخر تحديث لها إن من المرجح الآن أن يجتاح الإعصار، وهو من الفئة الثانية، اليابسة بحلول صباح السبت بالقرب من برزبين، ثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان في أستراليا، على عكس توقعات سابقة بأنه سيصل إلى البر بحلول وقت مبكر من غد الجمعة.

وذكرت الهيئة أن مدى الدمار الذي قد يسببه الإعصار سيتخطى حدود ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وسيؤدي إلى أمطار غزيرة وفيضانات ورياح مدمرة.

وشملت التحذيرات من العواصف اليوم الخميس مناطق تمتد لأكثر من 500 كيلومتر على الساحل الشمالي الشرقي حيث أدت الأمواج العالية الناجمة عن الإعصار إلى تآكل الشواطئ. وحث المسؤولون سكان المناطق المعرضة للفيضانات على الإخلاء قريباً.