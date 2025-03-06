مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المسجد الأقصى

الخليج 365 - متابعات

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى، عرقلت وصول المصلين للأقصى.

في موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة فلسطينيين، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية، فيما واصلت هدم المنازل في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، التي تشهد عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا للشهر الثاني على التوالي، خلَّف دمارًا واسعًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين، وأجبر آلاف العائلات الفلسطينية على النزوح.

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