شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شباب العمال": مصر الحصن المنيع المدافع عن الحقوق الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الأحداث الراهنة والتطورات المتسارعة في القضية الفلسطينية، والتي تجسدت مؤخرًا في استضافة القمة العربية الطارئة بالقاهرة، لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية والتأكيد على الثوابت العربية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس الاتحاد العام لشباب العمال خلال تصريحه ل ”الخليج 365” أن مصر كانت ولا تزال الحصن المنيع المدافع عن الحقوق الفلسطينية، حيث تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لوقف الانتهاكات، ورفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، والتصدي لمحاولات تصفية القضية، بما في ذلك رفض محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف.

كما أشاد رئيس الاتحاد بالدور المحوري لمصر في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والسعي الحثيث لإعادة الإعمار، بما يعكس موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى.

وأكد أن الشباب المصري والعربي هم القوة الدافعة لحماية هذه القضية، مشددًا على ضرورة توحيد الصف العربي وتعزيز الوعي بين الأجيال الجديدة حول الحقوق الفلسطينية العادلة. كما دعا جميع المؤسسات والمنظمات الشبابية إلى مضاعفة الجهود لدعم صمود الشعب الفلسطيني، سواء عبر الجهود الإعلامية، التوعوية، أو الفعاليات التضامنية التي تسلط الضوء على الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وشدد "عبد العزيز" على أن الوحدة العربية والتكاتف الشعبي والرسمي هما السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، وستواصل مساعيها لتحقيق السلام العادل والشامل وفقًا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.