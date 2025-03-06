شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران الناقل الرسمى لبطولة نادى أبوظبى لألعاب المضرب تكرم الفائزين والان مع تفاصيل الخبر

شاركت مصر للطيران الناقل الوطني المصري والراعي الرسمي لبطولة نادي أبوظبي لألعاب المضرب في احتفالية توزيع الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى في فئة الرجال، حيث قدمت الشركة عدد ثلاثة تذاكر سفر مجانية من أبوظبي إلي القاهرة والعودة، كجزء من رعايتها لهذا الحدث الرياضي.

وجاءت هذه المبادرة في إطار دعم مصر للطيران للرياضة والفعاليات المجتمعية في الإمارات.

هذا وقد حضر مراسم توزيع الجوائز عمرو الحفني مدير مكتب مصر للطيران في أبوظبي والذى أعرب عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكدًا علي حرص مصر للطيران الناقل الوطني المصري على تعزيز تواجدها في الفعاليات الرياضية التي تساهم في التقارب الثقافي والتواصل بين الشعوب، كما تسلم درع النادي تقديراً لرعاية مصر للطيران لهذه البطولة.

ومن الجدير بالذكر أن بطولة نادي أبوظبي لألعاب المضرب تُعد واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية في الإمارات، حيث تجذب نخبة من اللاعبين المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم.

الفائزون فى البطولة

جانب من التكريم