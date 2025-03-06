شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "دفاع الشيوخ": فلسطين قضية مصر الأولى قيادة وشعبا والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس البرلمان العربى، إن إعلان البيان الختامي للقمة العربية واعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير لأهالي القطاع، ودون مساس بثوابت القضية الفلسطينية، يبرز أن مصر تحرص قيادة وشعبا في الدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصر الأولى.

وأضاف "نصير"، أن القمة عكست أهمية أن يكون هناك موقف عربي موحد في مواجهة التحديات والمحن التي تواجه الأمة العربية وخاصة الشعب الفلسطيني الذي يروج له البعض خلال الفترة الأخيرة بالخروج من أرضة لتفريغ القضية من مضمونها.

وأشاد اللواء طارق نصير، بخطة الرئيس السيسي في إعادة إعمار غزة معتبرها متكاملة وتهدف إلى تحسين أوضاع الفلسطينيين دون تفريغ الأرض من سكانها كما أنها خارطة شاملة للسلام تضمن الأمن الإقليمي وتتوافق مع قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا على أن الحل الوحيد و العادل هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

وشدد اللواء طارق نصير علي أن مصر لن تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية وستواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وحيا اللواء طارق نصير صمود الشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

