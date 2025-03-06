شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الشركة المتحدة استعادت دور الدراما وأعادت الجمهور للشاشة الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عبد التواب عبد القادر، عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم أعمال فنية تناسب جميع الأعمار وتخاطب كافة شرائح المجتمع، وهو ما يجعلها تساهم في النهوض بصناعة الدراما خلال السنوات الأخيرة، ولهذا فهى تقوم بدور كبير في تعزيز ودعم صناعة الدراما.

وتابع عضو النواب:" استطاعت الشركة خلال السنوات الأخيرة أن تجذب جمهور الوطن العربى، وتستمر جهود الشركة خلال شهر رمضان الحالي لتقدم وجبة دسمة متنوعة للمشاهد ما بين مسلسلات وبرامج، تساهم في تعزيز الوعي لدى المشاهد والحفاظ على الهوية المصرية، مؤكدًا أن المتحدة استعادت دور الدراما كأكبر قوة ناعمة تسيطر على ثقافة الشعوب بدلًا من اقتصارها على التسلية والامتاع والترفيه.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الشركة المتحدة تقدم دراما متنوعة سواء اجتماعية، أو تاريخية وثقافية وترفيهية بما يتناسب مع قيم المجتمع المصري والمجتمع العربي، وهى حريصة على تقديم محتوى درامي وبرامجي وترفيهي مميز للمشاهد المصري والعربي، راعت فى الأعمال جميعها التنوع ما بين التاريخي والكوميدي والاجتماعي والشعبي وغيرها، ولهذا الشركة ساهمت ولا تزال فى تشكيل الوعي لدى الأطفال وتعزيز الهوية المصرية لديهم، بجانب الدور التثقيفي والتنويري".

وأكد عبد القادر، أن الشركة المتحدة نجحت فى تحقيق طفرة، وأصبحت واحدًا من أبرز الكيانات الإعلامية فى الوطن العربى، وأكدت أهمية الدراما فى تناول القضايا التي تشغل الرأى العام وتمس الجمهور.