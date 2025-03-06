مقاتلة كورية تلقي قنابل بالخطأ خلال تدريب عسكري

ابوظبي - سيف اليزيد - قال سلاح الجو وإدارة الإطفاء إن 15 شخصاً أصيبوا في كوريا الجنوبية اليوم الخميس بعد أن سقطت قنابل من طائرات مقاتلة على منطقة مدنية أثناء تدريبات عسكرية في بوشون، مما تسبب في إلحاق أضرار بمنازل.

وقالت خدمات الإطفاء في غيونغغي-دو بوكبو في بيان إن 15 شخصاً أصيبوا، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وقال سلاح الجو الكوري الجنوبي إن ثماني قنابل من طراز إم.كيه82 زنة 500 رطل من طائرات كيه.إف-16 سقطت خارج ميدان الرماية أثناء تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية.

وعبر في بيان "عن الأسف عن الأضرار التي تسبب فيها حادث السقوط غير الاعتيادي".

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أنه جرى إجلاء سكان بينما كانت السلطات تتحقق مما إذا كانت هناك أي قنابل غير منفجرة.