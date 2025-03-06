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كوريا الجنوبية.. إصابة 15 شخصًا في سقوط 8 قنابل خلال مناورات

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د ب أ -  سول 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون عسكريون وسلطات مكافحة الحرائق في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن 15 شخصًا أصيبوا خلال مناورات بالذخيرة الحية.
وأسقطت مقاتلتان تابعتان للقوات الجوية الكورية الجنوبية عن طريق الخطأ ثمان قنابل جو-أرض خارج منطقة للتدريب خلال تلك المناورات.

مناورات الذخيرة الحية في كوريا الجنوبية

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن السلطات قالت إن الواقعة حدثت في قرية في مدينة بوتشيون، على بعد نحو 40 كيلومترا شمال سول.
إصابة 15 شخصًا في سقوط 8 قنابل خلال مناورات - cnn

وأسفرت الحادثة عن إصابة 15 شخصا، بينهم جنديان وشخصان أجنبيان، بإصابات تتراوح ما بين طفيفة إلى خطيرة، وتضرر كنيسة وسبعة مباني أخرى.
وتتوقع السلطات ارتفاع عدد المصابين في ظل تزايد عدد الأشخاص الذين طلبوا العلاج الطبي.

سقوط القذيفة على منزل

وأفادت السلطات بأنها تلقت بلاغًا حوالي الساعة العاشرة صباحًا (بالتوقيت المحلي)عن سقوط القذيفة على منزل في المدينة، التي تقع على بعد 43 كيلومترا شمال العاصمة سول.
وأصيب 7 أشخاص ودمرت عدة مبان، لافتة إلى إجراء تحقيقات حاليًا للوقوف على ملابسات سقوط القذيفة على المنزل.
سقوط القذيفة على منزل - رويترز

حاملة طائرات أمريكية

كانت وصلت حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية، في استعراض للقوة، وذلك بعد أيام من إجراء كوريا الشمالية لاختبار لصواريخ كروز لاستعراض قدراتها على مواجهة أي هجوم.
وذكرت البحرية الكورية الجنوبية، أن وصول حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون ومجموعتها الهجومية إلى ميناء بوسان الكوري الجنوبي يهدف إلى إظهار التحالف الراسخ بين الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي.
ويأتي ذلك في مواجهة التهديدات الكورية الشمالية المستمرة، ودعم إمكانية التشغيل البيني للأصول المشتركة للدولتين.

الأصول العسكرية الأمريكية

ولفتت البحرية الكورية الجنوبية أن هذه أول مرة تصل فيها حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية منذ يونيو الماضي.
ويتوقع أن يثير إرسال الحاملة غضب كوريا الشمالية، التي ترى في نشر مثل هذه الأصول العسكرية الأمريكية القوية تهديدات أمنية كبيرة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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