شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. إصابة 15 شخصًا في سقوط 8 قنابل خلال مناورات والان نبدء بالتفاصيل

مناورات الذخيرة الحية في كوريا الجنوبية

سقوط القذيفة على منزل

حاملة طائرات أمريكية

الأصول العسكرية الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون عسكريون وسلطات مكافحة الحرائق في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن 15 شخصًا أصيبوا خلال مناورات بالذخيرة الحية.وأسقطت مقاتلتان تابعتان للقوات الجوية الكورية الجنوبية عن طريق الخطأ ثمان قنابل جو-أرض خارج منطقة للتدريب خلال تلك المناورات.وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن السلطات قالت إن الواقعة حدثت في قرية في مدينة بوتشيون، على بعد نحو 40 كيلومترا شمال سول.وأسفرت الحادثة عن إصابة 15 شخصا، بينهم جنديان وشخصان أجنبيان، بإصابات تتراوح ما بين طفيفة إلى خطيرة، وتضرر كنيسة وسبعة مباني أخرى.وتتوقع السلطات ارتفاع عدد المصابين في ظل تزايد عدد الأشخاص الذين طلبوا العلاج الطبي.وأفادت السلطات بأنها تلقت بلاغًا حوالي الساعة العاشرة صباحًا (بالتوقيت المحلي)عن سقوط القذيفة على منزل في المدينة، التي تقع على بعد 43 كيلومترا شمال العاصمة سول.وأصيب 7 أشخاص ودمرت عدة مبان، لافتة إلى إجراء تحقيقات حاليًا للوقوف على ملابسات سقوط القذيفة على المنزل.كانت وصلت حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية، في استعراض للقوة، وذلك بعد أيام من إجراء كوريا الشمالية لاختبار لصواريخ كروز لاستعراض قدراتها على مواجهة أي هجوم.وذكرت البحرية الكورية الجنوبية، أن وصول حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون ومجموعتها الهجومية إلى ميناء بوسان الكوري الجنوبي يهدف إلى إظهار التحالف الراسخ بين الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي.ويأتي ذلك في مواجهة التهديدات الكورية الشمالية المستمرة، ودعم إمكانية التشغيل البيني للأصول المشتركة للدولتين.ولفتت البحرية الكورية الجنوبية أن هذه أول مرة تصل فيها حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية منذ يونيو الماضي.ويتوقع أن يثير إرسال الحاملة غضب كوريا الشمالية، التي ترى في نشر مثل هذه الأصول العسكرية الأمريكية القوية تهديدات أمنية كبيرة.