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صور.. عواصف مدمرة تضرب مناطق في أمريكا وتخلّف قتلى

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أ ب - أتلانتا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أدت عواصف قوية إلى مقتل ثلاثة أشخاص في ولاية مسيسيبي الأمريكية.
كما تسببت في اقتلاع أسطح المباني في بلدة صغيرة بولاية أوكلاهوما قبل أن تتجه شرقا يوم الأربعاء.

عواصف في أمريكا

وأصدرت تحذيرات من الأعاصير قرب الساحل الشرقي، بينما ضربت عواصف ثلجية الغرب الأوسط، وأججت الرياح الجافة حرائق غابات في ولاية تكساس.
وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن عاصفة قادمة من المحيط الهادئ ستجلب أمطارًا غزيرة وثلوجا عبر ولاية كاليفورنيا وأجزاء أخرى من الغرب حتى يوم الجمعة.
عواصف مدمرة قوية تضرب جنوب وشرق الولايات المتحدة - cnn

كما حذر حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، عبر منصة "إكس" من أن العاصفة قد تؤدي إلى تدفق حطام جديد في المناطق التي تضررت بفعل حرائق الغابات الأخيرة.

تحذيرات من الأعاصير

وصدرت تحذيرات من الأعاصير في ولايات كارولاينا الشمالية والجنوبية وفلوريدا وفرجينيا.
عواصف مدمرة قوية تضرب جنوب وشرق الولايات المتحدة - cnn

وأكدت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن إعصارًا من فئة (إي إف 1) ضرب منطقة يونيونفيل في مقاطعة يونيون بولاية كارولاينا الشمالية.
ولفتت إلى أنه تسبب في أضرار مادية وانقطاع التيار الكهربائي، مع رياح بلغت سرعتها 145 كيلومترا في الساعة، دون تسجيل أي إصابات.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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