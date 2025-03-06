شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 4.7 درجة.. زلزال يضرب ولاية غيريرو جنوب المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

زلازل المكسيك

أنواع الزلازل

عدد الزلازل الكبيرة

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، ولاية غيريرو جنوب المكسيك.وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على بعد 2703 كيلومترات من مدينة أكابولكو دي خواريز الواقعة في الولاية، وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.وقبل أيام كان ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ولاية أواكساكا جنوب غربي المكسيك.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 24 كيلومترا من مدينة كولونيا خواريز الواقعة في الولاية، وعلى عمق 52.7 كيلومترات.الزلازل البركانية وتنجم عن النشاط البركاني، حيث تؤدي حركة الصهارة إلى توليد اهتزازات.الزلازل التكتونية وتحدث نتيجة حركة الصفائح التكتونية وانزلاقها على طول الفوالق.الزلازل المستحثة وتنتج عن الأنشطة البشرية مثل بناء السدود أو استخراج الموارد الطبيعية.وتوضح الدراسات أن عدد الزلازل الكبيرة «بقوة 7 درجات فأكثر» ظل ثابتًا نسبيًا على مر العقود.وأسهمت زيادة وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة في زيادة الوعي والتغطية الإعلامية للزلازل عند حدوثها.كما أن هناك زيادة ملحوظة في الزلازل الأقل قوة ومن أسبابها النشاط الإنساني المتعلق بشق الطرق وأعمال التفجير الإنشائي والاستكشافي واستخراج النفط والغاز وغيرها.