خطاب ترامب أمام الكونجرس جذب 36.6 مليون مشاهد

ابوظبي - سيف اليزيد - استقطب الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو36.6 مليون مشاهد خلال خطابه أمام الكونجرس الأربعاء، وفقاً لما أفادت به شركة نيلسن المتخصصة في قياس نسب المشاهدة. وتجاوز هذا العدد عدد مشاهدي خطاب حالة الاتحاد الأخير للرئيس السابق جو بايدن العام الماضي، والذي بلغ 32.2 مليون مشاهد، لكنه أقل من أي من خطابات ترامب السنوية أمام الكونجرس خلال ولايته الأولى، بحسب نيلسن.

وحظي خطاب ترامب الأول أمام الكونجرس عام 2017 بـ 47.7 مليون مشاهدة، لكن نسب المشاهدة التلفزيونية بشكل عام تراجعت منذ ذلك الحين. وشمل قياس نيلسن المشاهدات عبر 15 قناة تلفزيونية مختلفة، بما في ذلك القنوات التي تم بثها عبر منصات البث الرقمي.

وأفادت نيلسن بأن 71% من مشاهدي خطاب ترامب التلفزيوني كانوا من الفئة العمرية خمسة وخمسين عاما فما فوق.