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باكستان.. مقتل منفذي الهجوم على موقع عسكري شمال البلاد

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باكستان.. مقتل منفذي الهجوم على موقع عسكري شمال البلاد

ابوظبي - سيف اليزيد - إسلام آباد (وكالات)

أعلن الجيش الباكستاني أمس، مقتل المسلحين الـ 16 الذين نفذوا الهجوم الانتحاري الذي استهدف أمس الأول، معسكراً للجيش الباكستاني في إقليم «خيبر بختونخوا» شمال باكستان قرب الحدود مع أفغانستان، فيما سقط 5 جنود خلال إحباط الهجوم.
وذكر الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان أن «قواتنا الشجاعة أظهرت شجاعة لا تتزعزع وتميزاً مهنياً إذ اشتبكت بدقة مع المسلحين الـ16 الذين قادوا سيارتين مفخختين مستهدفين السور المحيط بمعسكر بانو مما أدى إلى وقوع انفجارات ضخمة وفتحات في السور». 
وأضاف أن «قوات الأمن تمكنت من التصدي للمسلحين الـ 16 الذين تسللوا للمعسكر من الفتحات التي أحدثتها الانفجارات في السور وقتلتهم جميعهم فيما سقط 5 جنود ضحايا بسبب تصديهم للمسلحين».
وأوضح البيان أن 13 مدنياً لقوا مصرعهم وأصيب 32 آخرين جراء الانفجارات الضخمة التي أحدثتها السيارتان المفخختان.
وأكد أن «قوات الأمن الباكستانية تظل ثابتة في عزمها على القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله وحماية باكستان بأي ثمن». 
ويأتي الهجوم الانتحاري بعد أيام من مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة حوالي 20 آخرين في تفجير انتحاري داخل مسجد في مدرسة دينية في منطقة نوشيرا في إقليم «خيبر بختونخوا».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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