شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل وجريحان إثر انفجار في مصنع لقطع غيار السيارت وسط اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سقط قتيل وجريحان في وسط اليابان في انفجار وقع صباح الخميس في مصنع لقطع غيار للسيارات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت قناتا "تشوبو نيبون"و"ناغويا" التليفزيونيتان، إن مستودعا لجمع القمامة انفجر والسقف سقط في مصنع شركة "تشو سبرينغ" بمدينة تويوتا بوسط البلاد.

وأضافتا أن الانفجار أسفر عن سقوط قتيل وجريحين.

ولم يتضح في الحال سبب الانفجار.

وبحسب القناتين التلفزيونيتين، فإن فرق الإطفاء كانت لا تزال عند الظهر تحاول إخماد الحريق الذي اندلع إثر الانفجار.