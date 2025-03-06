شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حر شديدة.. انقطاع التيار الكهربي يشل الحياة في بوينس آيرس والان نبدء بالتفاصيل

إيقاف تشغيل محطات فرعية

الدمام - شريف احمد - تسبب انقطاع للتيار في بوينس آيرس في ترك مئات الآلاف من السكان من دون كهرباء، ما أدى إلى تعطل إشارات المرور، وتوقف حركة مترو الأنفاق، واختبار شبكة الكهرباء في العاصمة الأرجنتينية للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وسط موجة حر صيفية شديدة.ووفقًا لأمانة الطاقة، بدأ الانقطاع يوم الأربعاء الساعة 1240 ظهرًا نتيجة فشل مفاجئ في خط كهرباء عالي الجهد، ما أثر على أكثر من 622 ألف مشترك، وذلك بعد ساعات فقط من استعادة الخدمة إثر انقطاع آخر في الصباح الباكر.وأوضحت شركة إديسور المزودة للكهرباء في أجزاء من بوينس آيرس وضواحيها، أن الطلب المرتفع على الكهرباء بسبب موجة الحر أدى إلى إيقاف تشغيل عدة محطات فرعية.وأشارت إلى أن فرقها الفنية تعمل بشكل عاجل لاستعادة التيار الكهربائي.ووصلت درجة الحرارة المحسوسة، التي تأخذ الرطوبة في الاعتبار، إلى 42 درجة مئوية يوم الأربعاء، ما زاد الضغط على شبكة الكهرباء في العاصمة.