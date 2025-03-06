شكرا لقرائتكم خبر عن لإصلاح العلاقات.. زيلينسكي يؤكد وجود خطط لاجتماع جديد مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحاول أوكرانيا والولايات المتحدة عقد جولة جديدة من المفاوضات بعد اجتماع البيت الأبيض الذي ساده التوتر في الأسبوع الماضي، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الذي تقاتل بلاده غزوًا روسيًا شاملًا منذ 3 أعوام، في خطابه المسائي اليومي: "اليوم، بدأت فرقنا من أوكرانيا والولايات المتحدة في الإعداد لاجتماع".

وأشار إلى أن رئيس مكتبه الرئاسي أندريه يرماك تحدث إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز عبر الهاتف.

وأعلن زيلينسكي أن النتائج الأولى للمحادثات قد تكون متاحة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، إلا أنه لم يتضح من سيشارك في الاجتماع المحتمل.

إصلاح العلاقات الأمريكية مع أوكرانيا

أعلنت الإدارة الأمريكية إحراز تقدم في إصلاح العلاقات مع أوكرانيا والتحرك نحو إنهاء محتمل للحرب بين كييف وموسكو، وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز لشبكة فوكس نيوز: أعتقد أننا نسير في اتجاه إيجابي.

وكان والتز تحدث هاتفيا مع مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، وأكد يرماك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضًا حدوث المكالمة.



وأوضح والتز أنهم بصدد التحدث حاليًا مع الأوكرانيين بشأن "مكان، وتاريخ، وفريق التفاوض" لعقد اجتماع جديد، وأنه يجرى أيضا مناقشة إجراءات لبناء الثقة يمكن بعدها عرضها على الجانب الروسي لاختبار كيفية تفاعلهم.وتابع والتز: "تحققت خطوة إيجابية للأمام أمس واليوم، سنتفاوض من أجل هذا السلام.

وقال يرماك إنهم ناقشوا خطوات نحو إقامة سلام عادل ودائم، وجرى أيضًا تبادل للآراء بشأن القضايا الأمنية وتنسيق العلاقات الثنائية.

تجميد المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

وأعرب زيلينسكي يوم الثلاثاء عن استعداده للعمل تحت قيادة ترامب القوية من أجل تحقيق سلام دائم في أوكرانيا، وذلك بعد أيام من اجتماعهما المتوتر في المكتب البيضاوي.

وشهد اللقاء انتقادات لزيلينسكي، إذ وُصف بأنه غير ممتن واتهم بالسعي إلى إطالة أمد الحرب، ما دفع ترامب إلى تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا كوسيلة ضغط لدفعه نحو المفاوضات.

