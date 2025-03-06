كل ما تود معرفته عن المفوضية السامية لشئون اللاجئين "الأونروا"

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الأونروا أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي منظمة عالمية تكرس عملها لإنقاذ الأرواح وحماية الحقوق وبناء مستقبل أفضل للأشخاص المجبرين على الفرار من ديارهم بسبب الصراعات والاضطهاد، وتقود الجهود العالمية لحماية اللاجئين والمجتمعات النازحة قسراً والأشخاص عديمي الجنسية.

تأسست المفوضية، المعروفة رسمياً باسم مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1950، وذلك في أعقاب الحرب العالمية الثانية من أجل مساعدة ملايين الأشخاص الذين خسروا منازلهم.

واليوم، تعمل المفوضية في 136 بلدا، وتقدم المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك المأوى والغذاء والمياه والرعاية الطبية، للأشخاص المجبرين على الفرار جراء الصراعات والاضطهاد، ولم يتبق للكثير منهم من يلجأون إليه، حيث تدافع عن حقهم في الوصول إلى بر الأمان ونساعدهم في العثور على مكان يستقرون فيه حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم، فمع نهاية عام 2021، بلغ عدد من أُجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم ما لا يقل عن الـ122.6 مليون شخص.

توفر المفوضية الحماية للأشخاص المجبرين على الفرار من الصراعات والاضطهاد وكذلك للأشخاص المحرومين من الجنسية، وتعمل من أجل مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخل بلدانهم والأشخاص عديمي الجنسية، وحماية كافة الأشخاص المجبرين على الفرار وأولئك المحرومين من الجنسية

طلب اللجوء هو حق من حقوق الإنسان، ويحق لأي شخص يفر من الاضطهاد أو الصراع أو انتهاكات حقوق الإنسان طلب الحماية في بلد آخر.

وتعمل المفوضية جاهدة من أجل ضمان احترام هذا الحق، وتوفر الدعم المنقذ للحياة ونحمي حقوق طالبي اللجوء واللاجئين والنازحين داخل بلدانهم جراء الصراعات أو الاضطهاد، وتعمل أيضاً على حماية ودعم الأشخاص المحرومين من الجنسية، واللاجئين الذين اختاروا العودة إلى بلدانهم، والدفاع عنهم.