شكرا لقرائتكم خبر عن متجاوزًا بايدن.. خطاب ترامب في الكونجرس يجذب 6ر36 مليون مشاهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو 6ر36 مليون مشاهد خلال خطابه أمام الكونجرس ليل الثلاثاء/الأربعاء، وفقًا لما أفادت به شركة نيلسن المتخصصة في قياس نسب المشاهدة.

وتجاوز ذلك عدد مشاهدي خطاب حالة الاتحاد الأخير للرئيس السابق جو بايدن العام الماضي، والذي بلغ 2ر32 مليون مشاهد، لكنه أقل من أي من خطابات ترامب السنوية أمام الكونجرس خلال ولايته الأولى، بحسب نيلسن.

تراجع نسب المشاهدة التليفزيونية

وحظي خطاب ترامب الأول أمام الكونجرس عام 2017 ب 7ر47 مليون مشاهدة، لكن نسب المشاهدة التليفزيونية بشكل عام تراجعت منذ ذلك الحين.

وشمل قياس نيلسن المشاهدات عبر 15 قناة تلفزيونية مختلفة، بما في ذلك القنوات التي جرى بثها عبر منصات البث الرقمي.



وسيطرت قناة فوكس نيوز، التي تحظى بشعبية كبيرة بين أنصار ترامب، على المشاهدة إذ بلغ عدد مشاهديها 7ر10 مليون شخص، بينما سجلت قناة إيه بي سي نحو 3ر6 مليون، وسي بي إس 4 ملايين، وإن بي سي 9ر3 مليون، بينما حصدت قناة فوكس للبث المجاني 7ر2 مليون.وحصلت كل من (سي إن إن) وإم إس إن بي سي على 9ر1 مليون مشاهد لكل منهما.وأفادت نيلسن بأن 71% من مشاهدي خطاب ترامب التليفزيوني كانوا من الفئة العمرية 55 عامًا فما فوق.