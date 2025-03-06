"التنمر الترامبي يتواصل".. قال "هل سمعتم عن دولة ليسوتو؟" (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال وزير خارجية ليسوتو الواقعة بجوار جنوب أفريقيا إن بلاده فوجئت بسخرية الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، متعهدا بأن بلاده "لن تأخذ هذا الأمر باستخفاف".

فقد وصف ترامب ليسوتو بأنها دولة "لم يسمع بها أحد من قبل" أثناء دفاعه عن تخفيض وقطع بعض المساعدات عن عدد من دول العالم، خلال خطاب أمام الكونغرس يوم الثلاثاء .

وأضاف "ليسوتو لم يسمع بها أحد من قبل"، وسط ضحكات من المشرعين الجمهوريين.

وبذلك يتواصل ما يسمى بـ "التنمر الترامبي" بصورة لافتة للنظر، فقد سخر الرئيس الاميركي من مملكة ليسوتو الأفريقية، وقال "هل سمعتم عنها؟" مما أثار ضحكات ساخرة من الحضور لشخصيات جمهورية، تكراراً لواقعة السخرية من زيلينسكي لعدم ظهوره ببدلة، وحينها تبادل الحضور الضحكات في البيت الأبيض سخرية من زيلينسكي، كما تغزل فيه ترامب أكثر من مرة على سبيل السخرية قائلاً إن ملابس زيلينسكي رائعة.

من ناحيته قال وزير خارجية مملكة ليسوتو لوجون مبوتوجوان لوكالة فرانس برس إن حكومة ليسوتو " صدمت وشعرت بالحرج" بسبب هذه التعليقات، فكيف لرئيس دولة أن يقول "هل سمتعم بهذه الدولة".

وتابع :"لم نتوقع أن يشير رئيس دولة إلى دولة أخرى ذات سيادة بهذه الطريقة، لدى الولايات المتحدة سفارة في العاصمة ماسيرو، ويخدم متطوعون أميركيون لدينا في ليسوتو في برنامج فيلق السلام الشهير".

وأضاف مبوتوجوان:"نحن لا نأخذ هذا الأمر باستخفاف"، مضيفا أنهم سيرسلون خطاب احتجاج رسمي إلى واشنطن.

وكتب صحفي وناشط من ليسوتو يدعى كانانيلو بولويتسي رداً عل ترامب:"هل سمعت من قبل عن مملكة معلقة في السماء؟ أعتقد أنك لا تعرفها، فأنت منشغل بلعب الغولف ولم تلاحظها، ليسوتو هي الدولة الوحيدة في العالم التي يزيد ارتفاعها بالكامل عن 1000 متر، نحن هنا، ونحن فخورون بأننا من هذه المملكة، نحن لسنا مجرد نكتة".

