مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 سلة غذائية في عدة مدن بجمهورية كوسوفو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإغاثية أمس 1.000 سلة غذائية في مدن ليبيان وشتيمية وماليشفى وراهوتس بجمهورية كوسوفو، استفاد منها 5.000 فرد بواقع 1.000 أسرة، ضمن مشروع سلة “إطعام” الرمضاني، بالتعاون مع المشيخة الإسلامية في كوسوفو.

ويهدف المشروع إلى توزيع 8.110 سلال غذائية، تزن كل منها 51 كيلوغرامًا، تحتوي على المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والزيت والمكرونة والسكر والدقيق، ومن المنتظر أن يستفيد من هذه المبادرة 40.550 فردًا في 30 محافظة بجمهورية كوسوفو.

وتأتي هذه المبادرة في إطار سلسلة من المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز، لمساعدة الدول المحتاجة وتوفير الأمن الغذائي لها.

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