“الشؤون الإسلامية” تنفذ برنامجي تفطير الصائمين وتوزيع التمور في كينيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في كينيا، في الثاني من شهر رمضان، برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين، وذلك في المسجد الجامع بالعاصمة الكينية نيروبي، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين خالد بن سعيد الزهراني، ورئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا حسن أولي نادو، وعدد من الشخصيات الإسلامية، حيث بلغ وزن التمور التي ستُوَزَّع (20) طنًّا، بحيث يستفيد من البرنامجين قرابة (80) ألف مستفيد.

وقدّم نائب السفير الزهراني خلال الحفل، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على إقامة هذه البرامج التي تتلمس احتياجات المسلمين والوقوف بجانبهم على جميع الأصعدة.

كما عبر رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا، عن شكره وتقديره لقيادة المملكة على إقامة مثل هذه البرامج في أفريقيا عمومًا، وفي كينيا خاصةً، داعيًا الله أن يجزيهم عن المسلمين خير الجزاء.

من جهته، ثمن نائب رئيس القضاة الشيخ سكيان حسن عمر ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من الخدمات الجليلة وبذل الخير للمسلمين في العالم أجمع وجمهورية كينيا خاصة في شتى الأنشطة المختلفة، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تلك البرامج التي تعزز العلاقات الطيبة بين المملكة وكينيا.

يُذكر أن هذين البرنامجَين من البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية خلال شهر رمضان لهذا العام، لتوزيع التمور في 102 دولة وتفطير الصائمين في 61 دولة حول العالم ، وتأتي اتساقًا مع رسالة المملكة في خدمة الإسلام وتلمس حاجات المسلمين في العالم.

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