شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نفاد ذخيرتهم.. فيديو يُظهر جنودًا أوكرانيين يحاربون الروس بخلايا النحل والان نبدء بالتفاصيل

وقف الدعم الأمريكي

الدمام - شريف احمد - أظهر مقطع فيديو منشور على تيليجرام جنودًا أوكرانيين يحاربون القوات الروسية بخلية نحل، ويلقونها على جنود روس مختبئين في قبو بعد نفاد ذخيرتهم من القنابل اليدوية.وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن هذه هي المرة الأولى التي تستعين فيها القوات الأوكرانية بالحشرات في قتالها ضد الجيش الروسي.ويظهر مقطع الفيديو جنديين أوكرانيين بين أنقاض مكان مملوء بالحفر في الريف في شرق البلاد، وهما يمسكان بخلية نحل خشبية ويلقيانها على قبو كانت القوات الروسية تختبئ فيه.وقالت الصحيفة إن ذلك حدث بعد نفاد القنابل اليدوية لدى الجيش الأوكراني، إذ ألقوا بخليتين للنحل في قبو الجنود الروس.وأوضحت الصحيفة أن ذلك حدث بالقرب من بلدة بوكروفسك في شرق أوكرانيا.

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة علقت مشاركة المعلومات مع أوكرانيا وسط توترات بين البلدين بعد مشادة بين زعيمي البلدين في البيت الأبيض.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس اليوم، أكد راتكليف أن هناك "تعليقا" في الدعم "على الجبهة العسكرية وجبهة الاستخبارات".

وفي الوقت نفسه، منح راتكليف لأوكرانيا الأمل في أن الدعم قد يستأنف قريبا بعد الإشارات التصالحية الصادرة عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



تدابير لبناء الثقة

وقال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايك والتز، بشكل منفصل على شبكة فوكس نيوز "إذا كانت كييف مستعدة لتقديم تدابير لبناء الثقة فإن ترامب سينظر بجدية في رفع هذا التوقف عن الدعم.

وقال زيلينسكي يوم الثلاثاء إنه مستعد للعمل تحت "القيادة القوية" لترامب من أجل تحقيق سلام دائم في أوكرانيا، بعد أيام من اجتماعهما المشحون في المكتب البيضاوي.

وقد أدت هذه المناقشة، التي تم خلالها انتقاد زيلينسكي على كونه غير ممتن ويبحث عن إطالة أمد الحرب، إلى قيام ترامب بتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا كوسيلة ضغط لدفعه نحو طاولة المفاوضات.