شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو العينين" عضو التحالف الوطنى توزع 1500 كرتونة يومياً ووجبات ساخنة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الجهود المتواصلة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال شهر رمضان المبارك، تواصل مؤسسة أبو العينين جهودها الإنسانية المميزة من خلال توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية يومياً على الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك بالإضافة إلى توزيع ما يزيد عن 250 ألف كرتونة قبل بداية الشهر الكريم.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المؤسسة على تخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة، وتوفير احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الفضيل. وتؤكد المؤسسة على التزامها بدعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وتوفير حياة كريمة لهم.

بالإضافة إلى توزيع الكراتين، تواصل مؤسسة أبو العينين جهودها في توفير وجبات الإفطار والسحور الساخنة من خلال المائدة المتنقلة، والتي تجوب المناطق الأكثر احتياجاً لتوزيع الوجبات على الصائمين. كما تستقبل المائدة الثابتة التابعة للمؤسسة الصائمين يومياً لتقديم وجبات الإفطار والسحور.

وتأتي هذه المبادرات في إطار حرص المؤسسة على توفير الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجاً، وتلبية احتياجاتهم الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.