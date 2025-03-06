شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الحياة عضو التحالف الوطنى تسعد الآلاف من الأسر فى بداية شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت مؤسسة "صناع الحياة" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من تقديم الدعم والإفطار للآلاف من المستفيدين في مختلف أنحاء الجمهورية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه المبادرة المميزة بفضل جهود المتطوعين في مطابخ "صناع الحياة"، الذين عملوا بكل إخلاص فى تحضير الوجبات وتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية، مما جعلها تحقق نجاحًا كبيرًا في مساعدة الأسر خلال الشهر الفضيل.

ويستمر نشاط مؤسسات التحالف الوطنى فى توزيع الوجبات والمساعدات على مدار شهر رمضان، مما يعكس دورهم في خدمة المجتمع وحرصهم على تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المصرى.