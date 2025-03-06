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التحالف الوطني يواصل جهوده في شهر رمضان بتوزيع 6 آلاف شنطة رمضانية في القليوبية

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  • التحالف الوطني يواصل جهوده في شهر رمضان بتوزيع 6 آلاف شنطة رمضانية في القليوبية 1/3
  • التحالف الوطني يواصل جهوده في شهر رمضان بتوزيع 6 آلاف شنطة رمضانية في القليوبية 2/3
  • التحالف الوطني يواصل جهوده في شهر رمضان بتوزيع 6 آلاف شنطة رمضانية في القليوبية 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأربعاء، 05 مارس 2025 11:32 م

في إطار جهوده المستمرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتجهيز وتعبئة 6 آلاف شنطة رمضانية في مركز بنها بمحافظة القليوبية، وجاري الآن توزيعها على الأسر المستحقة في مختلف أنحاء المحافظة.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص التحالف الوطني على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير الدعم اللازم لهم خلال هذا الشهر الفضيل. وتشتمل الشنط الرمضانية على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية التي تكفي لإعداد وجبات إفطار وسحور متكاملة.

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