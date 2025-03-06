شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: دراما المتحدة تلعب دورا فى تعزيز الوعى وترسيخ الهوية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد عواجة، عضو مجلس النواب، إن دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور مهم ومؤثر من خلال الدراما وإنتاج مسلسلات تلعب دورا فى تشكيل وتعزيز الوعى وترسيخ الهوية المصرية.

وتابع عضو النواب: "الشركة استطاعت أن تجذب جمهور الوطن العربى للشاشة الصغيرة مرة أخرى، فقد ساهمت خلال السنوات الأخيرة، ولا تزال فى إثراء الدراما الرمضانية لعام 2025 وذلك من خلال تقديمها لمجموعة متنوعة من المسلسلات التى تناقش قضايا اجتماعية هامة وتعزز الوعى والهوية الوطنية، فى الأعمال التى تتناول العديد من القضايا الاجتماعية الهامة.

وأشار النائب إلى أن الشركة أصبحت واحدة من أبرز الكيانات الإعلامية فى الوطن العربى، بعدما نجحت فى تحقيق طفرة على الساحة الإعلامية بشكل عام والدرامية بشكل خاص، وتقدم أعمال تناقش الصراعات الأسرية، والفساد، وتأثير التكنولوجيا على المجتمع، كما تساهم فى تعزيز الوعى بقضايا مهمة مثل الصحة النفسية، وحقوق المرأة، وغيرها من الموضوعات المهمة.

وأكد النائب، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ترتكز فى الأعمال الفنية التى تقدمها تحقيق عدد من الأهداف السامية، أبرزها الارتقاء بالوعى الفكرى لدى المواطنين وبناء الوعى وتشكيل الوجدان.