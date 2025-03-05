القاهرة تحتضن اليوم قمة عربية طارئة لبحث مستقبل غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - من المقرر أن تحتضن العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، 04 مارس 2024، القمة العربية الطارئة حول فلسطين، وبحث خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة ، والتطورات الأخيرة في القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الرئيس محمود عباس سيُلقي أمام القمة، كلمة عن تطورات الأوضاع في فلسطين، كما سيلتقي على هامش القمة بعدد من القادة والزعماء العرب.

وبدأ القادة العرب، أمس الاثنين، في التوافد على العاصمة المصرية القاهرة؛ للمشاركة في القمة، بعد موجة رفض عربي ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية داخل السعودية، وهو ما قوبل باستهجان واسع.

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

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وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على قمة الثلاثاء.

وبحسب وكالة الأنباء "رويترز" فإن مصر تنوي عرض خطة جديدة تحكُم بموجبها القطاع هيئة مؤقتة تشكل من جهات عربية واسلامية ودولية.

وهذه بعض النقاط التي جاءت في المسودة التي أعدتها الحكومة المصرية ونشرتها قناة الجزيرة:

- تحل "بعثة مساعدة الحكم الرشيد" محل الحكومة في غزة لفترة مؤقتة غير محددة، وتكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.

- تنص مقدمة الخطة على أنه لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة بناء غزة، إذا ظلت حماس العنصر السياسي المهيمن والمسلح على الأرض والمسيطر على الحكم المحلي.

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- ترفض المسودة بشدة المقترح الأميركي للتهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: "إن القاهرة تعمل على حشد دعم عربي لمواجهة خطة ترامب للسيطرة على غزة".

الى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية في واشنطن الليلة الماضية، أن المبعوث الرئاسي الامريكي ستيف ويتكوف يعتزم العودة الى المنطقة خلال الايام القريبة، في مسعى منه لإيجاد طريقة لتمديد المرحلة الاولى من صفقة التبادل او البدء بالمرحلة الثانية منه.

المصدر : القاهرة الإخبارية - مكان - وفا