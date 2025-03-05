تفطير الصائمين في بنغلاديش

وأوضح الملحق الديني المكلف، مبارك بن عامق العنزي، أن برنامج تفطير الصائمين سينفذ يوميًا متنقلًا بين المدن والقرى ليستفيد منه أكثر من 50 ألف شخص، فيما تُوزّع هدية المملكة من التمور لنحو 5000 أسرة محتاجة.
يذكر أن هذه البرامج تُنفذ بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية في أكثر من 102 دولة، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 61 دولة حول العالم للعام 1446، ما يعكس الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديم العون للمجتمعات المسلمة في مختلف أنحاء العالم.
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