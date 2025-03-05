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تفطير الصائمين في بنغلاديش

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تفطير الصائمين في بنغلاديش

افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بجمهورية بنغلاديش، الثاني من شهر رمضان 1446، برامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وتوزيع التمور والمصاحف الشريفة ونشرها بين المسلمين، إضافةً إلى برنامج إمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك، امتدادًا لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وحرصها على تلبية احتياجاتهم الروحية والمادية خلال الشهر الفضيل.

وأوضح الملحق الديني المكلف، مبارك بن عامق العنزي، أن برنامج تفطير الصائمين سينفذ يوميًا متنقلًا بين المدن والقرى ليستفيد منه أكثر من 50 ألف شخص، فيما تُوزّع هدية المملكة من التمور لنحو 5000 أسرة محتاجة.

يذكر أن هذه البرامج تُنفذ بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية في أكثر من 102 دولة، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 61 دولة حول العالم للعام 1446، ما يعكس الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديم العون للمجتمعات المسلمة في مختلف أنحاء العالم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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