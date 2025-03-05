اجتماع خليجي بمشاركة عربية في مكة غدا

تشهد السعودية ، غدا، انعقاد أعمال المجلس الوزاري الـ163 لدول مجلس التعاون الخليجي في مكة المكرمة، وذلك برئاسة وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بحضور وزراء خارجية دول المجلس، فيما سيعقد على هامشه اجتماعات وزارية مشتركة بين دول الخليج وكلٍّ من: مصر وسورية والمغرب والأردن.

في هذه الأثناء، قال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي سيبحث في إطار انعقاده عددا ًمن التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج التي صدرت عن القمة الـ45 في الكويت ديسمبر 2024.

وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

وفيما يخص الاجتماعات الوزارية المشتركة مع «مصر، وسورية، والمغرب، والأردن»، أشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أنها ستناقش عدة مواضيع، أهمها تعزيز العلاقات الإستراتيجية، والعمل المشترك في عددٍ من المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، واستمرار التشاور والتنسيق، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.