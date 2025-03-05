في هذه الأثناء، قال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي سيبحث في إطار انعقاده عددا ًمن التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج التي صدرت عن القمة الـ45 في الكويت ديسمبر 2024.
وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.
وفيما يخص الاجتماعات الوزارية المشتركة مع «مصر، وسورية، والمغرب، والأردن»، أشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أنها ستناقش عدة مواضيع، أهمها تعزيز العلاقات الإستراتيجية، والعمل المشترك في عددٍ من المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، واستمرار التشاور والتنسيق، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع خليجي بمشاركة عربية في مكة غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.