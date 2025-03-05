شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ماكرون: جاهزون لكل السيناريوهات مع أمريكا أو بدونها و نحن بحاجة إلى الشجاعة في الردع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

خاطب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفرنسيين مساء الأربعاء، في خطاب عبر فيه لأول مرة عن خيبة أمل من النظام العالمي، مشيرا الى أن الولايات لا تقف إلى جانب اوروبا في الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن “أمننا في خطر”.

وقال إن التهديد الروسي يطال الجميع في أوروبا، متهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتدخل في انتخابات الدول الأوروبية، وأن روسيا ستزيد عدد جنودها وأدواتها القتالية بشكل كبير خلال 5 أعوام.

كما أضاف أن روسيا تهدد فرنسا وأوروبا وأن السلام قد لا يتحقق قريبا وعلينا التعايش مع هذا الأمر، وفق تعبيره.

وتابع “علينا الاستمرار بتقديم المساعدات لأوكرانيا لتكون أقوى في المفاوضات… السلام لا يكون بالاستسلام… روسيا هي من بدأت بغزو أوكرانيا عام 2014”.

وأوضح ماكرون أنه “لا يمكن تصديق روسيا وأن السلام في أوكرانيا من مصلحة أوروبا أيضا، لافتا الى ان باريس تعمل مع الشركاء لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وكشف أنه تم تجهيز خطة للسلام في أوكرانيا، وأن على الدول الأوروبية الاستعداد لأوروبا “دون المساعدة الأمريكية”.

كذلك أكد الالتزام بالشراكة مع أميركا والناتو، مشيرا الى الجهوزية التامة لكل السيناريوهات مع أميركا أو بدونها، لافتا الى ان مستقبل أوروبا لا يمكن أن يتقرر في أمريكا فقط.

وقال ماكرون إنه سيتخذ قرارات عسكرية جوهرية بالاجتماع القادم في أوروبا، وستزيد بلاده إنتاج الذخائر في الاتحاد الأوروبي، مشيرا الى ان الجيش الفرنسي الأكثر فاعلية في أوروبا.

الى ذلك اعتبر أن التهديد الروسي لا يعرف حدودا، وأن هناك بحاجة إلى الشجاعة في الردع، وأنه من الضروري أيضا الاعتماد على نفسنا في الاقتصاد.

وأضاف أن الرسوم الأمريكية يجب أن تُردع، داعيا المؤسسات الفرنسية لتقديم “الحلول” لتعزيز الاقتصاد، مؤكدا أن لأوروبا قدرات كبيرة لمواجهة أي تحد عالمي.

جاء خطاب ماكرون عشية انعقاد المجلس الأوروبي، الخميس، في بروكسل، والذي يعد حاسماً لمستقبل أوكرانيا بعد وقف واشنطن المساعدات المقدمة لكييف.

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