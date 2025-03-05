شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ماكرون: التهديد الروسي يطال الجميع في أوروبا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال تصريحاته مساء اليوم الأربعاء عن أوكرانيا والأزمات الدولية” أن روسيا تهدد فرنسا وأوروبا، موضحًا أن التهديد الروسي يطال الجميع في أوروبا.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي أن بلاده تتطلع إلى سلام عادل وشامل ودائم، موضحا أنه هدف يمكن تحقيقه.

وأضاف زيلنيسكي “نريد مستقبلا آمنا لشعبنا لا وقف إطلاق نار مؤقتا بل نهاية للحرب ويمكن تحقيق ذلك بالتنسيق مع واشنطن”.

علق قصر الإليزيه على صحة الأنباء حول احتمال سفر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى واشنطن برفقة فلاديمير زيلينسكي ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر لعرض خطة موحدة لحل الصراع في أوكرانيا، نافيًا تلك الأنباء.

ونقلت قناة “BFMTV”عن قصر الإليزيه بيانا مقتضبا جاء فيه: “خلافا لتصريح ممثلة الحكومة صوفي بريما، فإن زيارة ماكرون الجديدة إلى واشنطن ليست قيد النظر فيها في هذه المرحلة”.

وفقا للعربية : رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون استعدادهما لمُرافقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أمريكا بهدف عرض خطة موحدة للحل في أوكرانيا.

ونقلت شبكة روسيا اليوم عن صحيفة ديلي ميل البريطانية تأكيدها على أن كير ستارمر وإيمانويل ماكرون مستعدان للسفر إلى واشنطن مع زيلينسكي الأسبوع المقبل لتقديم موقف موحد حول خطة تسوية الأزمة الأوكرانية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وتكثف السلطات البريطانية جهودها المكثفة على كافة المستويات لحث أمريكا على استئناف مُساعداتها العسكرية لكييف.

وفي هذا السياق، قال ماكرون في مقابلة سابقة مع صحيفة لو فيجارو الفرنسية إنه قدم بالتعاون مع ستارمر اقتراحا لوقف إطلاق النار جوا وبحرا ووقف استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لمدة شهر.

مراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا

وأوضح ماكرون أن الاقتراح لا يشمل الوضع على الأرض بسبب صعوبة مراقبة وقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الطويلة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة: “حوالي الساعة 19:05 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود”.

وتستهدف قوات كييف الخليج 365 الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعمل على إنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا أن الرئيس زيلينسكي أعلن أن أوكرانيا مستعدة لتوقيع اتفاق المعادن”، وتابع :”زيلينسكي قال إن أوكرانيا مستعدة للعمل تحت قيادتي لتحقيق السلام”.

وكان ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، قد قال إنه لا يمكن تحقيق السلام دون الحديث مع روسيا ومعرفة مطالبها.

وأضاف روبيو، في تصريحاتٍ صحفية: “جاهزون للانخراط مجددا مع الأوكرانيين إذا كانوا مستعدين للسلام”.

وتابع:”لم أتحدث مع زيلينسكي منذ اجتماعه مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض”.

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