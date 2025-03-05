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أمريكا تتهم 10 قراصنة ومسؤولين صينيين في حملة تجسس سيبرانية عالمية

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أ ب - واشنطن 0 تبليغ

  • أمريكا تتهم 10 قراصنة ومسؤولين صينيين في حملة تجسس سيبرانية عالمية 1/3
  • أمريكا تتهم 10 قراصنة ومسؤولين صينيين في حملة تجسس سيبرانية عالمية 2/3
  • أمريكا تتهم 10 قراصنة ومسؤولين صينيين في حملة تجسس سيبرانية عالمية 3/3

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الدمام - شريف احمد - اتهمت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، عشرة من قراصنة الإنترنت ومسؤولين صينيين اثنين عن إنفاذ القانون بتنفيذ حملة تجسس سيبرانية عالمية استهدفت معارضين، ووسائل إعلام ووكالات أمريكية.
وجرى تنفيذ عمليات القرصنة من جانب عاملين في شركة آي - سون بتوجيه، في بعض الحالات، من وزارة الأمن العام الصينية، التي تلقت المعلومات المسروقة وحددت الأهداف للاختراقات، وذلك ضمن ما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه عملية واسعة لجمع معلومات استخباراتية.
العدل الأمريكية - أرشيفية

حملة تجسس سيبرانية

وكان من بين أهداف عملية القرصنة وزارة الخزانة الأمريكية، التي كشفت عن اختراق نفذه قراصنة صينيون أواخر العام الماضي.
الأمن السيبراني (اليوم)

وخلال العقدين الماضيين، تزايد طلب أجهزة الأمن على المعلومات الاستخباراتية الخارجية، ما أدى إلى ظهور شبكة واسعة من هذه الشركات التي تستأجر قراصنة خاصين والتي اخترقت مئات الأنظمة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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