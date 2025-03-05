شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتهم 10 قراصنة ومسؤولين صينيين في حملة تجسس سيبرانية عالمية والان نبدء بالتفاصيل

حملة تجسس سيبرانية

الدمام - شريف احمد - اتهمت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، عشرة من قراصنة الإنترنت ومسؤولين صينيين اثنين عن إنفاذ القانون بتنفيذ حملة تجسس سيبرانية عالمية استهدفت معارضين، ووسائل إعلام ووكالات أمريكية.وجرى تنفيذ عمليات القرصنة من جانب عاملين في شركة آي - سون بتوجيه، في بعض الحالات، من وزارة الأمن العام الصينية، التي تلقت المعلومات المسروقة وحددت الأهداف للاختراقات، وذلك ضمن ما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه عملية واسعة لجمع معلومات استخباراتية.وكان من بين أهداف عملية القرصنة وزارة الخزانة الأمريكية، التي كشفت عن اختراق نفذه قراصنة صينيون أواخر العام الماضي.وخلال العقدين الماضيين، تزايد طلب أجهزة الأمن على المعلومات الاستخباراتية الخارجية، ما أدى إلى ظهور شبكة واسعة من هذه الشركات التي تستأجر قراصنة خاصين والتي اخترقت مئات الأنظمة.