شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الخطة المصرية لإعمار غزة مدروسة وتحفظ الحق التاريخى للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عمرو السنباطى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، أن التاريخ سيسجل الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية بأحرف من نور، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل جهود شاقة لدعم القضية الفلسطينية والدفع باتجاه مسار حل الدولتين، ومواجهة مخطط التهجير.

وأكد السنباطى على أهمية ما قامت به مصر من تقديم خطة بديلة تواجه مخطط التهجير، و تحفظ الحق التاريخى للشعب الفلسطينى، مضيفا: "الخطة مدروسة وواضحة وفق جدول زمنى محدد، وبالأرقام لإعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين".

وأكد السنباطى على أهمية الرسائل التى بعث بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للعالم خلال القمة، حينما قال: "مصر لن تشارك فى أى ظلم يقع على الشعب الفلسطينى، وأن مصر لا تعرف سوى السلام القائم على الحق، وأن العدوان على غزة وصمة عار على جبين الإنسانية، وأن القدس ليست مجرد مدينة بل رمزا لهويتنا وقضيتنا".

ولفت السنباطى، إلى أهمية الخطة المصرية التى تقوم على التنسيق مع الفلسطينيين، من خلال تشكيل لجنة مستقلة لإدارة ⁧‫غزة⁩ تعمل على تيسير شؤون القطاع تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية، بما يحفظ للشعب الفلسطينى حقه بإقامة الدولة الفلسطينية ، مطالبا المجتمع الدولى بدعم الخطة المصرية احتراما للقانون الدولى و الإنسانى.

وأوضح السنباطى، أهمية دعوة السيد الرئيس كافة الدول للمشاركة فى مؤتمر إعادة إعمار ⁧‫غزة⁩ الذى تستضيفه ⁧‫مصر⁩ الشهر القادم، والذى تستضيفه مصر فى أبريل المقبل، بخلاف إنشاء صندوق لدعم خطة الإعمار، مختتما تصريحاته: "الخطة المصرية توجه جميع الجهود المبذولة نحو حل نهائى ودائم وعادل للقضية الفلسطينية".