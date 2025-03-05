سوريا - قصف إسرائيلي يستهدف منطقة القرداحة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ، مساء اليوم الاثنين 3 مارس 2025 ، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت مخزنا عسكريا تابعا للنظام السوري السابق في منطقة القرداحة في سوريا.

وقال المتحدث :" قرّرنا قصف الموقع بسبب تطورات حدثت مؤخرًا في تلك المنطقة".

وأعلنت وسائل إعلام سورية، عن “وقوع انفجار ضخم هز مدينة طرطوس على الساحل السوري”.

وأشارت صحيفة “الوطن” السورية، إلى أن “الدخان يتصاعد عند جسر بلاطة غربية”.

وأضافت: “هناك توقعات بحصول عدوان اسرائيلي على نقطة عسكرية قريبة من أوتوستراد طرطوس بانياس عند بلاطة غربية”.

المصدر : وكالات