زيلينسكي: بقيادة ترامب سنحقق السلام

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انه يتوقع "نتائج إيجابية" مع الولايات المتحدة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وقال إن وقف إطلاق النار "قابل للتحقيق تمامًا" بقيادة الولايات المتحدة.

ونشر زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد محادثات مع المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتز. وقال إنه أجرى "محادثة صادقة حول قضايا مختلفة" مع نظيره الألماني تضمنت "رؤية الثنائي للأمن المستقبلي".

وقال: "نحن نعتمد على وحدة أوروبا حول أوكرانيا ونعمل من أجل ذلك". وأضاف: "نريد جميعًا مستقبلًا آمنًا لشعبنا. ليس وقف إطلاق نار مؤقت، بل نهاية للحرب مرة واحدة وإلى الأبد".

وأكد زيلينسكي: "بفضل جهودنا المنسقة وقيادة الولايات المتحدة، يمكن تحقيق ذلك تمامًا."

الدور القيادي الأميركي

ووفقًا لمتحدث باسم الحكومة الألمانية، اتفق الزعيمان أيضًا على "أهمية الدور القيادي للرئيس الأميركي" في محادثات السلام.

يشار إلى أن أوكرانيا خضعت لتوقف مؤقت في جميع المساعدات الأميركية منذ يوم الاثنين، ومن اليوم الأربعاء تم توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية.

وقال كبير مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن اجتماعا بين الولايات المتحدة وأوكرانيا سيعقد في "المستقبل القريب".

وقال أندريه يرماك، الذي يدير مكتب الرئيس، إنه أنهى للتو مكالمة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز. وقال يرماك في بيان: "ناقشنا الخطوات التالية نحو سلام عادل ودائم".

وأضاف: "كما تبادلنا وجهات النظر حول القضايا الأمنية ومواءمة المواقف في إطار العلاقات الثنائية بين أوكرانيا والولايات المتحدة. لقد حددنا موعدًا لاجتماع فرقنا في المستقبل القريب لمواصلة هذا العمل المهم".

المعلومات الاستخبارية

ويبدو أن مايك والتز، مستشار الأمن القومي لدونالد ترامب، أكد إيقاف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الأوكرانيين. وقال للصحفيين عندما طُلب منه تأكيد التقارير: "لقد تراجعنا خطوة، ونتوقف ونراجع جميع جوانب هذه العلاقة".

واضاف: "لكنني أنهيت للتو المكالمة الهاتفية قبل أن أخرج إلى هنا مع نظيري، مستشار الأمن القومي الأوكراني. "إننا نجري محادثات جيدة... أعتقد أننا سنرى تحركًا في وقت قصير جدًا".

وفي وقت سابق، قال والتز إن ترامب سيفكر في رفع تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا إذا تم ترتيب محادثات السلام واتخاذ "تدابير بناء الثقة".

وقال مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه) إن الولايات المتحدة قد تستأنف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا قريبًا

وأكد جون راتكليف أن الولايات المتحدة قطعت المساعدات الاستخباراتية والعسكرية لأوكرانيا لكنه يعتقد أن التوقف "سينتهي قريبًا".

سؤال حقيقي

واضاف بأن الرئيس ترامب "كان لديه سؤالا حقيقيا حول ما إذا كان الرئيس زيلينسكي ملتزمًا بعملية السلام، وقال" دعنا نتوقف، أريد أن أمنحك فرصة للتفكير في ذلك ".

ويضيف أن الرد جاء بسرعة بعد تصريح زيلينسكي الذي قال فيه إنه مستعد للسلام. "

وقال راتكليف: "على الصعيد العسكري وعلى صعيد الاستخبارات، أعتقد أن التوقف الذي سمح بحدوث ذلك سوف يزول"، وأضاف: "وأعتقد أننا سوف نعمل جنبًا إلى جنب مع أوكرانيا، كما فعلنا، لصد العدوان هناك ووضع العالم في مكان أفضل حتى تتمكن مفاوضات السلام هذه من المضي قدمًا".