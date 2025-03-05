شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة حياة خطاب: رؤية مصر لإعادة إعمار غزة متكاملة وتقضى على مخطط التهجير والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أن الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية مشرف ويدعو للفخر، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى القمة العربية الطارئة أمس، قدم خطة متكاملة الأركان لإعادة إعمار غزة.

وأضافت خطاب، فى تصريحات لها اليوم، أن مصر، منذ بداية الأزمة، لم تتأخر فى تقديم الحلول والمساعدات والدعم للشعب الفلسطينى، مشيرة إلى أن موقف مصر ثابت فى دعم القضية الفلسطينية، ولن تتخلى عن الفلسطينيين، كما أن هناك إصرارًا وحرصًا على بقاء الفلسطينيين على أرضهم وعدم تهجيرهم، من خلال تقديم خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة.

وأشارت خطاب إلى أن رؤية مصر لإعادة إعمار غزة اشتملت على ثلاثة محاور رئيسية: توفير منازل وبيوت بديلة للفلسطينيين بدلًا من بقائهم فى العراء، ودعم الاقتصاد الفلسطينى من خلال إقامة مشروعات تنموية، بالإضافة إلى السعى لتحقيق المصالحة وتعزيز التواصل الحقيقى بين الفصائل الفلسطينية من أجل توحيد الصفوف.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن مصر قامت بدور عظيم فى حشد التوافق العربى تجاه القضية الفلسطينية، مشيدة بنجاح الجهود المصرية التى بُذلت خلال الشهور الماضية.