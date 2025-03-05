شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 4 انتحاريين.. الجيش الباكستاني يقضي على 16 إرهابيًا والان نبدء بالتفاصيل

القضاء على الإرهابيين

الدمام - شريف احمد - قضى الجيش الباكستاني على 16 مسلحًا من العناصر الإرهابية، بينهم 4 انتحاريين خلال محاولتهم اقتحام ثكنة للجيش في منطقة "بانو" بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم، أن مجموعة من الإرهابيين حاولوا اقتحام ثكنة للجيش في منطقة "بانو" باصطدام سيارتين مفخختين بجدران الثكنة أثناء وقت الإفطار الليلة الماضية.وأضاف أن قوات الأمن ردت بقوة على الهجوم، وتمكنت من القضاء على جميع المهاجمين بينهم 4 انتحاريين، كما قُتل 4 جنود من رجال الأمن.وذكر البيان أن السيارتين المفخختين انفجرتا في السوق المجاور للثكنة العسكرية، وأدى انفجارهما لدمار شديد وأسفر عن انهيار سقف مسجد في ذلك الموقع ومقتل 13 مدنيًا وإصابة 32 آخرين بجروح.