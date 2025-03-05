شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب": كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية عكست موقف مصر التاريخى تجاه فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية غير العادية، مؤكدة أنها جاءت معبرة عن الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ومؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشادت عبد العظيم بالإجماع العربي الذي ظهر خلال القمة، حيث أكد القادة العرب رفضهم القاطع للتهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذا الموقف الواضح أمام العالم يعكس وحدة الصف العربي في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

وأضافت النائبة، أن كلمة الرئيس السيسي وضعت المجتمع الدولي في حرج بسبب صمته أمام الانتهاكات المستمرة في غزة، خاصة في ظل التصعيد الخطير الذي يتعرض له الفلسطينيون من قتل وتهجير وتجويع.

كما سلطت الكلمة الضوء على الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية، وسعيها المستمر للوصول إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية رغم العوائق التي تفرضها إسرائيل.

وأكدت عبد العظيم أن الموقف المصري يعبر عن إرادة الشعب المصري بأكمله، الذي يرفض العدوان على الفلسطينيين ويدعم حقوقهم المشروعة، وشددت على أن القمة العربية الأخيرة جاءت لتؤكد أن الرفض للاحتلال لم يعد موقفًا لدولة واحدة، بل أصبح موقفًا موحدًا للأمة العربية بأسرها.