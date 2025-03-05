شكرا لقرائتكم خبر عن العدالة برؤية إنسانية.. حماية القُصر وضوابط التنفيذ فى الإجراءات الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى مجموع مواده، إلى تحقيق العدالة ومراعاة الظروف الخاصة لبعض الفئات عند تنفيذ العقوبات، حيث جاءت المادة (466) لتضع ضوابط قانونية تحمى القُصر والمستفيدين من وقف التنفيذ، من تنفيذ عقوبة العمل للمنفعة العامة، وذلك مراعاة لاعتبارات السن والوضع القانونى للمحكوم عليهم.

وتقضى المادة 466 بأنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

وتهدف المادة القانونية إلى حماية حقوق القُصر ومنحهم الفرصة للتأهيل والإصلاح بعيدًا عن العقوبات البدنية أو العمل الإلزامي. كما تضمن المادة 466 احترام القرارات القضائية المتعلقة بوقف التنفيذ، بما يحقق التوازن بين العقوبة والاعتبارات الإنسانية والقانونية.