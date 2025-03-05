وصول طائرة شحن قادمة من روسيا إلى مطار دمشق تحمل أموالا سورية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وصل أكثر من 7 شاحنات محملة بالأموال دخلت إلى البنك المركزي السوري.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر دبلوماسية قولها، يوم الأحد الماضي، إن الرئيس السوري أحمد الشرع طالب روسيا بأموال أودعها رئيس النظام السابق بشار الأسد في موسكو.

وفقا للعربية : إن الوفد الروسي الذي زار دمشق مؤخراً أبلغ الشرع أن الأسد لم يودع أموالاً في روسيا.

وتمر سوريا بمرحلة انتقالية، بعدما أنهت نظام عائلة الأسد الذي امتد لأكثر من 60 عاماً، يبقى الوضع الاقتصادي المنهك أحد أكبر التحدّيات.

فخلال الأشهر الماضية، اشتدت أزمة السيولة إلى حد لا يطاق، خصوصا مع هبوط سعر صرف الدولار وتلاعب الصرافين بالسوق السوداء.

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