شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: دراما المتحدة رسخت الروح الرمضانية الأصيلة للأسرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصرى، الدور الكبير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى ترسيخ الروح الرمضانية الأصيلة من خلال تقديم عدد من الأعمال الدرامية التى نعيش معها وننتظرها فى كل عام، خاصة وأن الإعلام هو عنوان الكتاب وصورة الغلاف لأى دولة فى العالم وتحدد اتجاهاتها وماهيتها الحقيقية.

وقالت شروق عز الدين، مسؤول المركز الإعلامى بحزب الحرية المصرى، إن قواعد اللعبة أدت إلى انتقال الحرب من الميدان إلى زعزعة الأمان والاستقرار، حيث تفرغ عدو الوطن لدراسة هويتنا ولغتنا واهتماماتنا، منوهة بأن المتحدة تصدت لذلك بتعميق منظومة الوعى من خلال الأعمال الدرامية المختلفة.

وأضافت أن مصر تنبهت لهذه المخططات، وجاءت الشركة المتحدة غيرت وتغيرت، وجعلت الإعلام مشاركا ومساهما فى الوعى وحاولت استعادة القيم الجميلة وخلق مناخ علمى ثقافى حتى فى الفواصل الإعلامية نجد نصائح للصحة، للمجتمع، للحب، الدين والزواج، حرصت على تعزيز الأفكار الوطنية فى الدراما حتى نعود للانتماء وحب الوطن وزرع القيم والمبادئ بقلوب براعم المستقبل فأصبحوا يرددوا " للعلم" اتباعا لحملة للعلم التى أطلقتها منصات المتحدة الإعلامية لنشر الثقافة الإيجابية بالمجتمع.

وتابعت، أن المتحدة للخدمات الإعلامية كان لها دور كبير فى نجاح المنظومة الإعلامية، حيث أنها قدمت إعلام هادف ومتميز ودراما متنوعة عابرة للحدود، ساهمت فى وضع مصر بالصفوف الأولى وأعطتها مكانة محورية على مستوى القوى الناعمة، خاصة وأنها ناقشت قضايا شائكة ومعقدة تمس المجتمع وحققت الذوق المختلف للجميع فى تقديم قصص درامية مختلفة ومشوقة، دون الخروج عن العادات والتقاليد المصرية الأصيلة.