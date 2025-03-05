شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الجارحى عضو التحالف الوطنى تواصل جهودها لتوزيع وجبات الخير خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مؤسسة الجارحى لتنمية المجتمع، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، جهودها الإنسانية لتوزيع وجبات الخير على الأسر الأولى بالرعاية فى مختلف المناطق.

حيث تقوم المؤسسة بزيارة المنازل والأحياء فى المناطق المستحقة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما قامت المؤسسة بتوسيع نطاق عملها هذا العام، حيث تم توزيع وجبات الإفطار فى الطرق السريعة والمناطق والأحياء التى تشهد احتياجًا أكبر، وذلك بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوب الصائمين فى الشهر الفضيل.

وتجدد مؤسسات التحالف الوطنى التزامها فى خدمة المجتمع، مؤكدين على أهمية التعاون المشترك بين مختلف الجهات لمواصلة دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبذل المزيد من الجهود لتلبية احتياجات الفئات المستحقة فى مختلف الأوقات.