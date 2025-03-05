شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة شيرين عليش: بيان القمة العربية أكد للعالم رفض مخطط التهجير والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد لأمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية ما جاء فى البيان الختامى للقمة العربية الطارئة، بما يؤكد رفض مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم والتعدى على حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، وكذلك رفض استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق المدنيين العزل فى قطاع غزة، وممارسة سياسات القمع والتجويع والإبادة الجماعية لفرض مخطط الاستيلاء على غزة وإشعال فتيل الحرب والصراع بالمنطقة العربية.

وقالت عليش فى بيان لها اليوم، إن العدوان الإسرائيلى انتهك كافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية بجرائم قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية، والإصرار على تهديد الأمن والاستقرار فى المنطقة، الأمر الذى تخلى عن مواجهته المجتمع الدولى متخليا عن مسؤولياته بضرورة وقف هذه الحرب التى باتت تهدد أمن وسلام الجميع على المستويين الإقليمى والدولي.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن مصر وقفت بمفردها فى وجه طوفان الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة، ووفرت ملايين الأطنان من المساعدات وطرحت الكثير من الخطط والبدائل وتبنت مخاطبة المجتمع الدولى والرأى العام العالمى لردع الاحتلال عن جرائمه وضمان تحقيق السلام الشامل والعادل والحفاظ على حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم والتمتع بالسيادة المستقلة عليها.

ولفتت النائبة شيرين عليش إلى أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة، أكدت أن مصر لم ولن تتراجع عن موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ورفضها القاطع لمخطط التهجير والإبادة الجماعية، ولن تثنيها أية ضغوط عن جهودها فى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة.