الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم منازل جديدة شمال الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بهدم 17 منزلًا في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، التي تشهد عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا للشهر الثاني على التوالي خلف عشرات الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى تدمير كبير في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، ثلاثة فلسطينيين من مدينة طولكرم، فيما تواصل اقتحامها للمنازل وتعتدي على سكانها، وسط إجراءات عسكرية مشددة في المدينة ومحيطها.

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