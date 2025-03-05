شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل جهوده الخيرية خلال شهر رمضان فى الغربية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال شهر رمضان المبارك، قام التحالف بتنفيذ عدة أنشطة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة الغربية.

شملت جهود التحالف توزيع أكثر من 600 وجبة إفطار في عدد من المناطق داخل محافظة الغربية، بالإضافة إلى تقديم كراتين المواد الغذائية للأسر المستحقة، حيث استفادت مئات الأسر فى المحافظة من هذه المساعدات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية خلال الشهر الفضيل.

كما نظم التحالف فعاليات اجتماعية وتوعوية تهدف إلى تعزيز روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، إلى جانب تقديم دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بالتعاون مع متطوعين ومؤسسات شريكة، ومن ضمن المؤسسات المشاركة في العمل الخيري خلال شهر رمضان جمعية سفراء السعادة لضمان وصول المساعدات بكفاءة وشفافية.

ويواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده في محافظة الغربية، من خلال تنفيذ المزيد من المبادرات التنموية والخيرية، تأكيدًا على التزامه برسالتها في دعم الفئات الأكثر احتياجًا والمساهمة في تحسين جودة الحياة للمجتمع المصرى.