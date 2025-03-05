شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يستقبل بيدرو رويان رئيس "الشيوخ" الإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025، بيدرو رويان رئيس مجلس الشيوخ الإسباني، والوفد المرافق له.

في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تجمعها بإسبانيا، مُشيداً بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية، والذي تكلل بالزيارة الأخيرة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مملكة إسبانيا، حيث شهدت ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وخلال اللقاء شدد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الإسبانية في ضوء ما يوليه البرلمان المصري من اهتمام بالبعد البرلماني المتوسطي، وتفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإسبانية وتبادل الخبرات التشريعية والإدارية لتعزيز روابط الصداقة بين الشعبين المصري والإسباني.

وخلال اللقاء، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى تكثيف التعاون المصري الإسباني على الصعيدين الإقتصادي والاستثماري في ضوء الطفرة التي شهدتها مصر في مجال البنية التحتية، وزيادة الإستثمارات الإسبانية في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، كما أشاد بمواقف إسبانيا خاصة فيما يتعلق بالأزمة في قطاع غزة، مؤكداً الرفض المصري التام لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، ومُشيراً إلى القمة العربية الطارئة التي عُقدت بالأمس في القاهرة، والتي شهدت إجماعاً عربياً على اعتماد الخُطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرضهم.

من جانبه، أكد بيدرو رويان رئيس مجلس الشيوخ الإسباني على العلاقات الوطيدة بين البلدين خاصة البرلمانية منها والتي شكلت جسراً للترابط بين الشعبين الصديقين، كما أكد رئيس مجلس الشيوخ الإسباني على الرؤية المُشتركة لمصر وإسبانيا إزاء تطوير العلاقات الثنائية على كافة المستويات، مُشيداً بدور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أشاد بالخُطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرضهم.