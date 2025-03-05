الرئيس اللبناني يتوجه إلى السعودية في أول زيارة خارجية

القاهرة - كتب محمد نسيم - غادر الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين 3 مارس 2025، لبنان متوجها إلى السعودية، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن الرئيس عون غادر ظهر اليوم مطار رفيق الحريري الدولي متوجها إلى الرياض، تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأضاف أن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي يرافق عون، على أن ينضم إلى الوفد في الرياض سفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة.

ولفتت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية إلى أن زيارة عون للسعودية هي الأولى له إلى الخارج، وستكون محطته في اليوم التالي الثلاثاء في مصر، للمشاركة في القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين.

وتأتي زيارة عون بعد غياب رسمي لبناني عن السعودية استمر نحو ثماني سنوات، وتحمل دلالات مهمة باتجاه استعادة لبنان علاقاته العربية وتعزيز التعاون الثنائي مع الرياض، تمهيدا ل فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون في مختلف المجالات.

ويحتاج لبنان إلى مساعدات مالية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على البلد العربي.

والأربعاء الماضي نالت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام ثقة مجلس النواب بتصويت 95 نائبا لصالحها من أصل 128.

المصدر : وكالات