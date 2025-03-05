شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يستقبل نظيره الإسباني.. ويثمن دور بلاده في دعم موقف مصر بشأن فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمقر المجلس اليوم الأربعاء، بيدرو رولان رئيس مجلس الشيوخ الإسبانى والوفد المرافق له والذى يقوم بزيارة رسمية لمصر حاليا.

تأتى الزيارة تلبية لدعوة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لتوطيد أواصر التعاون البرلمانى بين المجلسين.

ورحب المستشار عبد الرازق بنظيره الإسباني، مؤكدا على أهمية العلاقات التاريخية بين مصر وإسبانيا وحرص مجلس الشيوخ على تدعيم العلاقة الثنائية مع مجلس الشيوخ الإسبانى، معربا عن تطلعه للوصول بها إلى أعلى المستويات لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين فى مختلف المجالات.

وثمن رئيس مجلس الشيوخ المصرى الموقف الإسباني الداعم للقضايا العربية فى البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي وغيرها من المحافل الدولية، مشيدا بموقف أسبانيا من القضية الفلسطينية القائم على ضرورة احترام القانون الدولى والأعراف الدولية.

من جانبه أعرب رئيس مجلس الشيوخ الإسبانى عن سعادته بتواجده فى مصر، مؤكدا أن هذه الزيارة تعبر عن تقديره والوفد المرافق له لمصر ودورها التاريخي فى المنطقة، مؤكدا عن أمنيته بأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون بين المجلسين فى الفترة القادمة للوصول بالعلاقات بينهما إلى آفاق أرحب.

وأشاد "رولان" بجهود مصر ودورها بقيادة الرئيس السيسي لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة، منوها بدورها الهام فى إنفاذ المساعدات لأهالي غزة ورؤيتها فى إعمار قطاع غزة.

وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين المجلسين، وحضر اللقاء النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ؛ المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام المجلس، النائب حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، النائب محمد منظور والسفيرة هبة زكي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.



استقبال رئيس مجلس الشيوخ الإسباني



استقبال مجلس الشيوخ للوفد الإسباني



جانب من الزيارة



جانب من زيارة الوفد الإسباني لمجلس الشيوخ



رئيس مجلس الشيوخ الإسباني



رئيس ووكيل وامين عام مجلس الشيوخ