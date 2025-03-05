شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أمل سلامة: القمة العربية أكدت دور مصر الريادى فى أمن واستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن القمة العربية الطارئة خرجت بالعديد من المكاسب لصالح القضية الفلسطينية وأكدت القمة على دور مصر الواضح والراسخ تجاه القضية على مدار التاريخ، مشيدة بالبيان الختامي للقمة العربية الطارئة وتوافق الرؤى العربية على خطة الدولة المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة، ولعل من الأمور الهامة التي جاءت في البيان الختامي هو إعادة إعمار القطاع والتمسك باستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، وخاصة الطرف الإسرائيلي، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، بما في ذلك من محور "فيلادلفيا"، ويضمن النفاذ الآمن والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية، دون إعاقة وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم.

وأضافت "سلامة" خلال تصريحها لـ"الخليج 365" أن الدولة المصرية استطاعت توحيد الرؤى العربية لتحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة والتصدى لتصفية القضية الفلسطينية والتي تمس بشكل مباشر على استقرار المنطقة بأكملها، ولم تكتف الدولة المصرية عند هذا الحد بل إنها حثت على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم. وتحميل إسرائيل المسئولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.